Госпошлина за выдачу загранпаспорта составит 5 тысяч рублей

17:12, 20 апреля 2018, ПАИ

Правительство России одобрило законопроект, которым предлагается увеличить размер государственной пошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что госпошлина вырастет с 3 тыс. 500 рублей до 5 тыс. рублей, а за изготовление загранпаспорта гражданину в возрасте до 14 лет – с 1 тыс. 500 рублей до 2 тыс. 500 рублей.

Законопроект также установит размер госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств и совершение других регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, – 1 тыс. 500 рублей, за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, – 3 тыс. рублей.

Как сказано в законопроекте, предлагаемое увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, содержащих электронные носители информации.