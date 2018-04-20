0
18:00
Леонид Гелибтерман о развитии гастрономического туризма: Просто надо работать и думать
17:34
Псковская область рассчитывает получить 3 млн евро на фермерский рынок в Печорах и причал в Толбице
17:26
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс по танцам в «Dance Family»
17:13
«Ростелеком» в Пскове открыл два мультисервисных центра продаж и обслуживания
17:03
44-й Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 20 апреля
16:43
Мальчик из Опочки лучше всех в России нарисовал охрану труда
16:04
В Псковской области уничтожили более 17 тонн польских яблок
Еще новости
Общество

«Ростелеком» в Пскове открыл два мультисервисных центра продаж и обслуживания

Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») продолжает расширять сеть продаж и обслуживания нового поколения по всей России. В Пскове открылись два мультисервисных офиса в торговых комплексах «Акваполис» и «Юность», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании. 

В новых центрах для подключения доступны все услуги связи «Ростелекома», в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашний интернет», телефония, мобильная связь, новое коробочное решение «Умный дом» и «Видеонаблюдение».

В зоне тестирования можно получить консультацию и самостоятельно освоить управление «Интерактивным ТВ»: воспользоваться паузой и записью фрагментов телеконтента, попробовать заказать фильм в «Видеопрокате», изучить коллекцию песен в сервисе «Караоке».

Все эти услуги «Ростелеком» предоставляет «под ключ» вместе с необходимым абонентским оборудованием: высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, современным домашним телефоном.

Также новые центры продаж и обслуживания предлагают электронный софт: различные версии операционных систем, офисные приложения, антивирусные программы и компьютерные игры c виртуальной валютой. Еще в числе преимуществ – дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов, выдача заказов из интернет-магазинов. Посетители могут приобрести авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны и аксессуары к ним.

Адреса и режим работы центров продаж и обслуживания в Пскове:

• ТЦ «Акваполис», улица Кузбасской дивизии, 19 (пн-вс: с 10:00 до 21:00)

• ТЦ «Юность», проспект Рижский, 31 (пн-пт: с 10:00 до 20:00; сб-вс: с 10:00 до 19:00)

Узнать и обсудить новости «Ростелекома» также можно на официальных страницах компании в соцсетях TwitterFacebook, «ВКонтакте»,Telegram или на сайте http://www.rostelecom.ru/press/

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область рассчитывает получить 3 млн евро на фермерский рынок в Печорах и причал в Толбице
20 апреля 2018
Псковская область рассчитывает получить 3 млн евро на фермерский рынок в Печорах и причал в Толбице
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс по танцам в «Dance Family»
20 апреля 2018
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс по танцам в «Dance Family»
«Ростелеком» в Пскове открыл два мультисервисных центра продаж и обслуживания
20 апреля 2018
«Ростелеком» в Пскове открыл два мультисервисных центра продаж и обслуживания
44-й Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 20 апреля
20 апреля 2018
44-й Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 20 апреля
Мальчик из Опочки лучше всех в России нарисовал охрану труда
20 апреля 2018
Мальчик из Опочки лучше всех в России нарисовал охрану труда
В Псковской области уничтожили более 17 тонн польских яблок
20 апреля 2018
В Псковской области уничтожили более 17 тонн польских яблок
4 и 7 мая в Пскове проведут репетиции парада Победы
20 апреля 2018
4 и 7 мая в Пскове проведут репетиции парада Победы
Допвыплаты к 9 мая получат по инициативе врио губернатора вдовы ветеранов, малолетние узники и труженики тыла в Псковской области
20 апреля 2018
Допвыплаты к 9 мая получат по инициативе врио губернатора вдовы ветеранов, малолетние узники и труженики тыла в Псковской области

Идет загрузка...