«Ростелеком» в Пскове открыл два мультисервисных центра продаж и обслуживания

17:13, 20 апреля 2018, ПАИ

Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») продолжает расширять сеть продаж и обслуживания нового поколения по всей России. В Пскове открылись два мультисервисных офиса в торговых комплексах «Акваполис» и «Юность», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

В новых центрах для подключения доступны все услуги связи «Ростелекома», в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашний интернет», телефония, мобильная связь, новое коробочное решение «Умный дом» и «Видеонаблюдение».

В зоне тестирования можно получить консультацию и самостоятельно освоить управление «Интерактивным ТВ»: воспользоваться паузой и записью фрагментов телеконтента, попробовать заказать фильм в «Видеопрокате», изучить коллекцию песен в сервисе «Караоке».

Все эти услуги «Ростелеком» предоставляет «под ключ» вместе с необходимым абонентским оборудованием: высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, современным домашним телефоном.

Также новые центры продаж и обслуживания предлагают электронный софт: различные версии операционных систем, офисные приложения, антивирусные программы и компьютерные игры c виртуальной валютой. Еще в числе преимуществ – дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов, выдача заказов из интернет-магазинов. Посетители могут приобрести авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны и аксессуары к ним.

Адреса и режим работы центров продаж и обслуживания в Пскове:

• ТЦ «Акваполис», улица Кузбасской дивизии, 19 (пн-вс: с 10:00 до 21:00)

• ТЦ «Юность», проспект Рижский, 31 (пн-пт: с 10:00 до 20:00; сб-вс: с 10:00 до 19:00)

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