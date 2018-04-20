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Общество

Дубликат СНИЛСа псковичи могут получить через интернет

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России работает электронный сервис, с помощью которого можно подать заявление на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Об этом Псковском агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Отмечается, что в случае потери или повреждения СНИЛСа необходимо получить его дубликат. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России и воспользоваться сервисом подачи заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним СНИЛС. «Сервис формирует страховое свидетельство с указанием вашего СНИЛС в электронном виде в формате pdf», - поянили в ПФР.

Для получения дубликата свидетельства нужно обратиться в любую клиентскую службу ПФР. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Специалист ПФР в режиме online сможет изготовить и выдать «пластиковую карточку» в привычном виде.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить их в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.

Добавим, что по вопросам пенсионного и социального обеспечения специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «Вконтакте»

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