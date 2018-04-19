0
22:36
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
17:16
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
16:04
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
11:14
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
09:16
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
10:38
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
09:34
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
Еще новости
Происшествия

59-летняя псковичка предстанет перед судом за нанесение ножевого ранения собутыльнику

Следственный отдел по Пскову следственного управления СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 59-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, 16 марта 2017 года обвиняемая, находясь в гостях у соседей в одном из домов на улице Стахановской в Пскове, в ходе ссоры с собутыльниками схватила нож и ударила одного из них в живот, причинив потерпевшему проникающее ранение. В результате своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи мужчина остался жив.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
19 апреля 2018
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17 апреля 2018
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
17 апреля 2018
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
17 апреля 2018
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
16 апреля 2018
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
13 апреля 2018
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
13 апреля 2018
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе 4
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
12 апреля 2018
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года

Идет загрузка...