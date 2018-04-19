59-летняя псковичка предстанет перед судом за нанесение ножевого ранения собутыльнику

17:19, 20 апреля 2018, ПАИ

Следственный отдел по Пскову следственного управления СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 59-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, 16 марта 2017 года обвиняемая, находясь в гостях у соседей в одном из домов на улице Стахановской в Пскове, в ходе ссоры с собутыльниками схватила нож и ударила одного из них в живот, причинив потерпевшему проникающее ранение. В результате своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи мужчина остался жив.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.