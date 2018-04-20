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Общество

Установку в Пскове мемориальных досок Василию Куличкову и Александру Беху одобрила общественная комиссия

Члены общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове одобрили установку мемориальных досок участнику Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города Пскова, полковнику милиции Василию Куличкову и   заслуженному работнику физической культуры России, тренеру Псковской школы бокса Александру Беху. Как сообщили  Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, доску Василию Куличкову установят на доме 35 по улице Горького, в котором он жил,  доску Александру Беху -  на здании Псковской школы-интерната, где он тренировал детей.

Теперь эти вопросы будут рассмотрены на заседании профильного комитета Псковской городской Думы.

Кроме того, участники заседания комиссии согласились с инициативой председателя Псковского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Виктора Гаврилова о необходимости увековечить память Героя Советского Союза, уроженца города Пскова Ивана Перова.

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