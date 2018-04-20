Чествование сотрудников местного управления состоялось в Пскове

17:56, 20 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 20 апреля, в Городском культурном центре состоялось чествование сотрудников местного самоуправления города Пскова. В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации Пскова Александр Братчиков, руководители подразделений Администрации города, муниципальные служащие, ветераны и другие приглашенные лица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Николай Цветков от себя и от имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравил присутствующих с профессиональным праздником, пожелал плодотворной работы на благо горожан и особенно отметил заслуги ветеранов, которые много сил отдали становлению местного самоуправления в Пскове.

Иван Цецерский подчеркнул вклад Пскова в развитие местного самоуправления на территории всей страны: «Мы делаем правое дело, как много-много веков назад. Ведь наша Псковщина - это земля Псковского вече. Именно здесь жители показали, как можно коллегиально решать любые вопросы». Также глава города отметил особую заинтересованность президента Российской Федерации в сфере местного самоуправления и обратил внимание коллег на то, что любое решение нужно принимать, основываясь на пожеланиях горожан, на открытом диалоге с ними. Иван Цецерский поблагодарил коллег за труд и самоотдачу.

Александр Братчиков, поздравляя сотрудников местного самоуправления, также отметил взаимодействие с псковичами: «Наша общая цель – работать для людей, в интересах людей в формате открытого диалога решать все вопросы». Он пожелал упорства в достижении целей, мудрости в принятии решений на благо родного города.

В рамках мероприятия прошла церемония награждения благодарственными письмами и грамотами от администрации Псковской области и главы города Пскова. За большой вклад в развитие системы образования и выдающиеся заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров и воспитание подрастающего поколения медалью «За заслуги перед городом Псковом» Иван Цецерский наградил заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», заслуженного учителя РФ Валентину Чернышевич.

С профессиональным праздником муниципальных служащих поздравил первый мэр Пскова Александр Прокофьев.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним псковичам. Первый документ, удостоверяющий личность, юношам и девушкам вручили заместитель Николай Цветков, Иван Цецерский и Александр Братчиков.