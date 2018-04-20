Четвертый том книги «Солдаты Победы» будет издан в мае в Псковской области

18:08, 20 апреля 2018, ПАИ

Четвертый том книги «Солдаты Победы» будет издан в мае. Об этом стало известно в пятницу, 20 апреля, в ходе заседания редакционной коллегии при администрации Псковской области по подготовке и изданию многотомной историко-документальной серии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в томе содержатся сведения о 982 участниках Великой Отечественной войны, которые родились на территории Невельского района, воспоминания ветеранов и их родственников и почти 570 фотографий. Печать книги будет осуществляться за счет средств, выделенных временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым из резервного фонда.

По традиции, том будет направлен во все библиотеки Псковской области, Псковского государственного университета, Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, музеи городов и районов региона, государственный и муниципальные архивы, военкоматы. Экземпляры 4-го тома «Солдат Победы» появятся в Российской книжной палате, Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации, Центральном музее Великой Отечественной войны. Предполагается, что издание получат и ближайшие родственники участников ВОВ, сведения о которых опубликованы в томе.

В ходе совещания члены редколлегии также обсудили подготовку материалов тома Бежаницкого района. «В этом муниципалитете проделана большая и хорошая работа. Здесь подготовлены 1 тыс. 983 статьи об участниках Великой Отечественной войны и 600 фотографий. Необходимо обобщить опыт коллег и направить рабочим группам в районы для использования в практической работе», — отметил главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко.

Еще один вопрос касался работы общественных редколлегий и рабочих групп Великих Лук и Великолукского района по подготовке совместного тома. В целом работа по сбору и подготовке материалов для муниципальных томов книги «Солдаты Победы» была признана удовлетворительной.