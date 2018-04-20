На 27 апреля назначена очередная сессия Псковской городской Думы

18:15, 20 апреля 2018, ПАИ

27 апреля в 10.00 в Городском культурном центре состоится очередная, 9-я по счёту, сессия Псковской городской Думы шестого созыва. В проект повестки дня сессии включены 20 вопросов, касающихся актуальных вопросов жизнедеятельности города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В частности, депутаты рассмотрят поправки в бюджет Пскова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на этот год. Обсудят вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда, по назначению кадров, о поощрении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Псковской городской Думы.

С проектом повестки можно ознакомиться здесь.