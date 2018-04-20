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Общество

Волонтерство и добровольчество обсудили сотрудники псковского УФСИН с представителями «Доброго города»

В актовом зале регионального управления ФСИН России состоялось мероприятие, на котором присутствовал личный состав ведомства и представители благотворительного Фонда развития местного сообщества «Добрый город» Марина Матвеева и Константин Пасек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН по региону, участники встречи обсудили возможность взаимодействия и сотрудничества между волонтерской организацией и региональным ведомством.

В ходе беседы координатор волонтерской организации Марина Матвеева рассказала об основных направлениях волонтерской деятельности, которыми занимаются ее представители. Она отметила, что особое внимание в своей работе волонтеры уделяют детям, находящимся в социально опасном положении, или так называемой «группе риска». «Работа с трудными подростками это малая часть того, чем занимается наша организация. Мы работаем с детскими домами, школами, оказываем помощь в проведении ремонтов в социальных учреждениях, сборе средств на приобретение различных канцелярских принадлежностей для школьников. Являемся инициаторами более десятка благотворительных акций  «Доброго Пскова» по сбору средств», - рассказала Марина Матвеева.

Уже в процессе беседы сотрудники ведомства предложили несколько проектов, в которых сами приняли бы участие, а также проекты по работе с несовершеннолетними, которые можно реализовать в рамках работы с несовершеннолетними, отбывающими наказания, не связанными с изоляцией от общества. После окончания совещания некоторые сотрудники подходили к представителям волонтерской организации и более подробно обсуждали возможные совместные акции и мероприятия.

Отмечается, что 26 апреля сотрудники отдела по работе с личным составом УФСИН также примут участие в совещании, на котором будут обсуждаться мероприятия, приуроченные к празднованию Дня защиты детей.  

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