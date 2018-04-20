Фестиваль английского языка для малышей пройдет в Пскове 25 и 26 апреля

21:10, 20 апреля 2018, ПАИ

25 и 26 апреля Псковская областная научная библиотека и «Детский сад № 25 «Золотой ключик» приглашают воспитателей, воспитанников детских садов Пскова и их родителей на третий общегородской фестиваль «Английский для дошкольников».

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, фестиваль проводится в рамках мероприятий проекта «Лингвистическое, интеллектуально-творческое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста через организацию совместной работы детского сада - библиотеки - школы – вуза (Английский для дошкольников)» и приурочен к 185-летию Псковской губернской библиотеки, преемницей которой выступает Псковская областная научная библиотека.

Отмечается, что фестиваль включает 2 мероприятия. Так, 25 апреля с 13:30 до 15:30 на площадке МБДОУ «Детский сад № 25 «Золотой ключик» (Псков, Рижский проспект, 56 б) состоится выездной круглый стол «Теоретические и практические аспекты раннего обучения дошкольников иностранным языкам». На нем присутствующие смогут задать интересующие вопросы и получить компетентные методические консультации по организации процесса раннего обучения детей английскому языку.

26 апреля с 10:00 до 11:30 в актовом зале областной научной библиотеки (Псков, улица Профсоюзная, 2, 1 этаж) пройдет третий общегородской фестиваль «Английский для дошкольников» с участием воспитанников дошкольных образовательных учреждений Пскова.

«Формат и квота участия: 1 выступление (групповое или индивидуальное) продолжительностью до 15 минут – стихотворение, монтаж, инсценировка, фрагмент тематического занятия для воспитанников на английском и русском языках. Тема 2018 года – дружба, то есть содержание выступления должно отражать разные аспекты дружбы (в широком смысле), общения с окружающим миром либо касаться лингвострановедческой тематики (мир как совокупность разных культур и традиций)», - отметили в библиотеке.

Юные участники фестиваля получат дипломы от партнеров проекта. Вход на мероприятия свободный. Телефон для справок: 72-28-63