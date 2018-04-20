Конкурс чтецов и исполнителей военной песни, посвященный Дню Победы, прошел в Пскове

22:33, 20 апреля 2018, ПАИ

В Псковском филиале академии ФСИН России состоялся IV городской конкурс чтецов и исполнителей военной песни, посвященный 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала академии, конкурс был организован совместно с Государственным управлением образования Псковской области. В нем приняли участие 30 старшеклассников десяти школ города.

По итогам мероприятия первое место в номинации «Художественное слово» присуждено ученику средней общеобразовательной школы № 23 Пскова Григорию Васильеву. В номинации «Военная песня» победа досталась ученице Псковского погранично-таможенно-правового лицея Анне Павловой. Лучшим в номинации «Военная песня с инструментальным сопровождением» стал ученик Гуманитарного лицея Пскова Дамир Аверин. Специальным призом был отмечен автор-исполнитель – ученица Гуманитарного лицея Пскова Ирина Федосеева.

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами, специальными подарками от спонсоров, которые им вручили начальник псковского филиала академии ФСИН России Юрий Панин и первый заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников, который в этом году возглавил жюри конкурса.

Отметим, что в состав жюри вошли заместитель начальника псковского филиала академии ФСИН России Дмитрий Алексеев, член общественного совета при УФСИН России по Псковской области Ольга Гуслинская, помощник уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Анна Жаброва, лауреат областного конкурса «Псковская волна – 2016» Елизавета Ковтун, координатор Псковского регионального отделения Российского движения школьников Алена Иванова.

Напомним, что городской конкурс чтецов и исполнителей военной песни в псковском филиале академии проходит четвертый год подряд. Впервые он прошел в апреле 2015 года.