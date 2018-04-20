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Общество

Принять участие в конкурсе «Юный правозащитник» могут псковичи

Генеральная прокуратура Российской Федерации совместно с международным детским центром «Артек» объявила о проведении конкурса «Юный правозащитник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для участия необходимо самостоятельно зарегистрироваться в АИС «Путёвка» на сайте Артека (www.artek.org) и заполнить профиль необходимой информацией. После заполнения профиля в АИС «Путёвка» в срок до 15 июня предоставить в кадровую службу прокуратуры Псковской области эссе на тему «Твори закон на благо общества» и документы, указанные в положении о конкурсе, которое можно найти на сайтах Артека, генеральной прокуратуры и прокуратуры Псковской области.

Отмечается, что отбор конкурсантов проводится на основе оценки представленного детьми эссе на тему «Твори закон на благо общества», в котором должна быть изложена концепция законодательной инициативы, а также индивидуальные достижения ребёнка, подтвержденные грамотами, дипломами, сертификатами и иными документами.

По результатам регионального этапа конкурсного отбора прокуратура области направит заявки для участия в федеральном этапе. 70 победителей федерального конкурса отправятся в международный центр «Артек» на тематические смены «Юный правозащитник».

К участию в конкурсе принимаются дети 10-17 лет, имеющие 1,2,3 группы здоровья. Лица, не зарегистрированные в АИС «Путёвка», к конкурсу не принимаются.

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