Первая неделя донорского марафона завершилась в Псковской области

19:38, 20 апреля 2018, ПАИ

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста совместно с ГБУЗ «Станция переливания крови Псковской области» с 17 апреля по 27 апреля проводят донорский марафон «Весенний» в рамках грантового проекта #ЯТвойДонор Российского Красного Креста, приуроченный к Национальному дню донора в России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Красного Креста, накануне добровольцы движения встретились со студенческой молодежью и пригласили к участию в Марафоне. Кроме того, прошли встречи с учащимися псковской школы №7, студентами колледжа ПсковГУ и учащихся средней школы в Новоржеве. Добровольцы рассказали ребятам, что такое донорство, для чего нужны доноры, кто может быть донором, каково влияние сдачи крови на организм, какое время необходимо донору для полного восстановления. Они также рассказали школьникам о том, кто нуждается в крови, почему и как часто нужна кровь, кому и как может помочь донор, какие есть ещё способы помочь, если человек не может сдать кровь (из-за медицинских противопоказаний или возраста). С информацией о донорстве на таких встречах познакомились 98 подростков и молодых людей, которые выразили желание в дальнейшем стать донорами и рассказать о донорстве своим друзьям.

Впереди вторая неделя донорского марафона. Еще одна донорская акция будет организована 26 апреля. Псковский Красный Крест приглашает студентов Псковского государственного университета и курсантов псковского филиала академии ФСИН России прийти в этот день на станцию переливания крови в Пскове. Предварительно зарегистрироваться можно по ссылке или отправив сообщение в группу движения #ЯТвойДонор Псковской области.

Отметим, что каждый, кто в эти дни приходил на станцию переливания крови получал от Красного Креста негазированную воду и донорскую книжку, а для всех, кто в эти дни сдал кровь Красный Крест приготовил подарочный набор, в который вошли футболка, кепка и значок с эмблемой движения #ЯТвойДонор, браслет с указанием группы крови и резус-фактора, набор шоколада от партнеров Красного Креста и благодарственное письмо от имени Российского Красного Креста. В рамках марафона на этой неделе на станции переливания крови в Пскове и Великих Луках обратились 89 человек, из которых 77 сдали свою кровь ради спасения чужих жизней.

Добавим, что мероприятия Донорского марафона «Весенний» проходят в рамках федерального проекта «Я Твой Донор» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в рамках проекта «Развитие добровольческого общероссийского гуманитарно-образовательного движения «Я Твой Донор» Российского Красного Креста».