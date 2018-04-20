«Ночной забег» стартовал в Пскове

20:01, 20 апреля 2018, ПАИ

20 апреля в 20:00 в Пскове стартовал не соревновательный «Ночной забег», организованный региональными командами проектов «ПроРФ» и «Трезвая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы забега.

«Ночной забег» проходит по отреставрированной набережной, вдоль Кремля, Мирожского монастыря и Покровской башни. Общая дистанция забега – 3 километра.

Для участия в забеге никаких заявок подавать не требовалось, участие в мероприятии принимают те псковичи, кто на него пришел. По словам организаторов в забеге принимают участие порядка 100 человек. Основная цель мероприятия – сплочение людей, которые увлекаются бегом.

Отмечается, что участников забега ждут сюрпризы – розыгрыш полета на мотопараплане и трех сертификатов на участие в 3-м Псковском марафоне на дистанции 10 километров.

Перед началом забега в рамках акции от ГИБДД всем участникам вручили светоотражающие значки, чтобы они помнили о безопасности на дорогах.