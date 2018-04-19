Предложения по решению актуальных проблем и партийным проектам озвучили псковские единороссы

20:10, 20 апреля 2018, ПАИ

В Пскове состоялась региональная дискуссия «Направление 2026», результатом которой стали предложения по модернизации «Единой России», созданию новых партийных проектов и расширению уже существующих, решению наиболее актуальных проблем в разных сферах жизни.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ВПП «Единая Россия», участниками мероприятия стали депутаты-члены фракций «Единой России» в Псковском областном Собрании и городской Думе, секретари первичных и местных отделений, члены политсоветов, сторонники партии, координаторы и представители общественных советов партпроектов, руководители областных профильных комитетов, отраслевые специалисты. Свои идеи они смогли озвучить в рамках работы шести тематических секций: «Обновление партии «Единая Россия», «Здоровье и экология», «Социальная сфера», «Городская среда», «Достойная жизнь» и «Образование».

Собравшиеся на последней площадке предложили дополнить партпроект «Новая школа», включив в него капитальный ремонт школ и детских садов, улучшение их материально-технической базы. Также они считают нужным внести изменения в партпроект «Детский спорт», предусмотрев не только ремонт спортзалов в сельских школах, но и стадионов или спортивных площадок возле них. Кроме того, по их мнению, следует оказывать поддержку работодателям, которые тесно сотрудничают с образовательными учреждениями.

Помимо этого, участники дискуссии выступили за изменение методики распределения бюджетных средств на создание доступной среды для маломобильных граждан, исходя из финансовой обеспеченности регионов.

Не остался без внимания и кадровый вопрос. Псковичи предложили запустить партийные проекты по трудоустройству молодежи после обучения и привлечению специалистов на село. В ходе обсуждения вариантов стимулирования переселения в сельскую местность речь шла о низкой ставке по ипотеке и увеличении размера материнского капитала. В разговоре о развитии местной экономики отмечалась необходимость установления стремящейся к нулю кредитной ставки для производственных кооперативов, предоставления льготных условий для местных производителей в торговых сетях.

Что касается формирования городской среды, то партийцы и сторонники «Единой России» предложили вовлекать в этот процесс молодежь – слушать и слышать ее идеи.

Модернизацию партии «Единая Россия» псковичи, в частности, видят в обновлении ее состава, упрощении устава, создании советов фракций, проведении собраний первичных отделений по избирательным округам.

Подводя итог, модератор региональной дискуссии, первый заместитель секретаря псковского отделения партии и руководитель фракции «Единой России» в ПОСД Виктор Антонов констатировал, что встреча получилась конструктивной. Он сообщил, что все предложения будут рассмотрены и направлены на федеральный уровень, и результат работы регионов будет представлен на партийной конференции «Единая Россия 2026», которая пройдет 18-19 мая.