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Общество

День правового просвещения прошел в Себеже

Псковские юристы провели в Себеже день правового просвещения и правой помощи. В районную библиотеку были приглашены малоимущие граждане, инвалиды, бывшие малолетние узники концлагерей, ветераны, пережившие блокаду Ленинграда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ассоциации юристов региона.

Информационный день открылся лекцией юриста-консультанта Себежского нотариального округа. Светлана Бородина рассказала о договорах дарения, наследования, завещания, ренты, порядке вступления в наследование, необходимых  для этого документах, других нотариальных действиях. 

Участники встречи смогли получить ответы на волнующие их вопросы от представителей ассоциации юристов Псковской области, местных нотариусов, правоведов, общественных активистов.

«В прошлом году Ассоциация юристов выиграла президентский грант на реализацию проекта «Защита прав социально-незащищенных граждан посредством развития системы бесплатной юридической помощи в Псковской области». Именно благодаря этому проекту мы имеем возможность выезжать в районы. К нам в Ассоциацию регулярно обращаются люди, ставшие жертвами всевозможных «займов» и сомнительных «кредитов», - рассказала участникам встречи руководитель аппарата ассоциации юристов Неля Лебедева.

С ответами на вопросы перед собравшимися выступили так же юрист Инга Кузьмина и руководитель проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области» Семен Никонов.

Затем юристы провели индивидуальные консультациями по различным вопросам. Так, например, граждане обращались с вопросами по ЖКХ, пенсионному обеспечению, кадастровой стоимости недвижимости, земельным вопросам, льготам, взысканию долгов, подготовке документов в суд, оценке ущерба и другим.

В завершении информационного дня Неля Лебедева напомнила участникам что в ассоциации юристов ежедневно работает «горячая линия» (8-953-235-67-67) для граждан нуждающихся в юридической помощи, а так же проводятся очные консультации по предварительной записи.

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