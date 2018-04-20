Основам подготовки публичных выступлений научились псковские слушатели «Школы общественно-политического лидера»

20:36, 20 апреля 2018, ПАИ

Слушатели «Школы общественно-политического лидера» – проекта, организованного Центром социологии и региональной политики совместно с Институтом непрерывного образования ПсковГУ и при поддержке Псковского областного Собрания депутатов, посетили вторую лекцию обучающего курса.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, на этот раз занятие было посвящено формированию имиджа политика и, в частности, публичным выступлениям. Его провела психолог-консультант, бизнес-тренер Любовь Егорова. «Невозможно научиться кататься на велосипеде, пока на него не сядешь», - пошутила лектор и предложила студентам сразу перейти к практическому занятию, чтобы на живых примерах понять, какие приёмы убедительно действуют на аудиторию, а что вызывает неприятие, что нужно учесть при выступлении и его подготовке.

Учащимся было предложено разделиться на несколько групп и представить себе времена междоусобицы. Три князя – Олег, Ярополк и Владимир вместе со своими сторонниками должны были подготовить три программных речи и убедить встать под свои знамёна мелких князей – экспертов, оценивающих ораторов по заданным параметрам.

После выступлений участники голосованием определили, чьи слова имели наиболее сильное воздействие, а потом вместе разобрали, что именно произвело эффект – темперамент, смыслы, манера или сложившийся образ.

В теоретической части занятия Любовь Егорова ознакомила студентов с порядком подготовки выступления – подробно рассказала о предварительных шагах от целеполагания до выбора способов убеждения, а затем остановилась на каждой обязательной части текста. «Интерес в глазах слушателей должен оставаться до самого конца. Вспомните Штирлица: последнее лучше запоминается. Поэтому заключение должно звучать, как аккорд», - закончила разбор составляющих лектор.

«Эти знания пригодятся вам не только, если вы действительно станете политиками – этот багаж будет полезен для любого типа публичных выступлений – и при защите дипломных проектов, и при выступлениях на семинарах. Не забывайте об этом», - посоветовала Любовь Егорова.

Напомним, программа «Школы общественно-политического лидера» рассчитана на полтора месяца. Молодым людям предстоит прослушать курс из 10 лекций. Среди предложенных тем: политическое становление России, психология лидерства, формирование имиджа политика, избирательное право, партийные системы, избирательный процесс, коммуникации и электоральная социология. Слушателями школы стали студенты ПсковГУ, члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, представители молодёжных подразделений парламентских партий.