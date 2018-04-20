Псковские таланты принимают участие в Дельфийских играх во Владивостоке

20:56, 20 апреля 2018, ПАИ

Три юных дарования из Псковской области принимают участие в 17-х молодежных Дельфийских играх. Российские соревнования деятелей искусства высокого уровня мастерства в этом году проходят во Владивостоке с 20 по 25 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Студент Псковского областного колледжа искусств Александр Кислов и учащаяся великолукской Детской музыкальной школы № 1 Алина Жолобова выступят в номинации «Эстрадное пение», а студентка Псковского областного колледжа искусств Светлана Ендальцева продемонстрирует мастерство владения игрой на фортепиано», — сообщила директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова.

Всего в конкурсах примут участие более 2 тысяч одаренных ребят из 70 регионов Российской Федерации. Состязания пройдут по 31 номинации. Среди них — музыка, театр, цирк, кулинария, куафер (парикмахерское искусство), тележурналистика, мастерство диджея, визуализация и презентация научного исследования и другие. Оценивать конкурсантов будут около 80 экспертов, в том числе заслуженные и народные артисты России, профессора и доктора искусствоведения.

По результатам отбора будет сформирована сборная страны, которая с 20 по 24 августа примет участие в Европейских молодежных Дельфийских играх в Словакии.

Отметим, что с ноября 2017 года по февраль 2018 года во всех субъектах России состоялись Малые Дельфийские игры и отборочные туры, в которых в общей сложности приняли участие около 600 тысяч человек.

Псковская область принимает участие в Дельфийских играх в 6-й раз и трижды становилась призером. В прошлом году «бронзу» на конкурсе завоевал Алексей Манушин в номинации «Баян/аккордеон» в возрастной группе от 11 до 13 лет. В 2014 году дипломом за исполнение обработки народной песни был награжден воспитанник Детской музыкальной школы города Дно Никита Иванов. В 2012 году бронзовую медаль Дельфийских игр в номинации «Фольклорный ансамбль» получил коллектив «Заряница» из Великих Лук.

Напомним, что впервые игры начали проводиться в Греции в 582 году до нашей эры. Традиция проведения Дельфийских игр возродилась в начале XX века и продолжалась до Второй мировой войны. В 2000 году в Москве проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности, в которых приняли участие представители 115 стран. С 2014 года запущен новый формат состязаний — Европейские Дельфийские игры.