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Общество

В волейбол со старшеклассниками сыграли следователи и прокуроры Псковской области

Сотрудники Порховского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области вместе с представителями районных прокуратур сразились в товарищеском матче по волейболу со старшеклассниками МБОУ «Дедовичская средняя школа №1».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК по региону, следователи и прокуроры сыграли матч с учащимися 9-11 классов.

«Поединок получился зрелищным и напряженным, а борьба очень упорной. В итоге победил опыт. После этого было организовано чаепитие. В неформальной обстановке взрослые говорили с юношами о работе следователя, отвечали на интересующие их вопросы. Встречи со школьниками, приобщение их к истории страны, следственных органов, стремление помочь правильно формировать внутреннее сознание для следственного управления стало доброй традицией. Поблагодарив ребят за гостеприимство, правоохранители договорились с ними о следующей встрече на спортивной площадке», - рассказали в СУ СК по Псковской области.

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