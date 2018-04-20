В волейбол со старшеклассниками сыграли следователи и прокуроры Псковской области
Сотрудники Порховского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области вместе с представителями районных прокуратур сразились в товарищеском матче по волейболу со старшеклассниками МБОУ «Дедовичская средняя школа №1».
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК по региону, следователи и прокуроры сыграли матч с учащимися 9-11 классов.
«Поединок получился зрелищным и напряженным, а борьба очень упорной. В итоге победил опыт. После этого было организовано чаепитие. В неформальной обстановке взрослые говорили с юношами о работе следователя, отвечали на интересующие их вопросы. Встречи со школьниками, приобщение их к истории страны, следственных органов, стремление помочь правильно формировать внутреннее сознание для следственного управления стало доброй традицией. Поблагодарив ребят за гостеприимство, правоохранители договорились с ними о следующей встрече на спортивной площадке», - рассказали в СУ СК по Псковской области.