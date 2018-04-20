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Общество

Руководители Псковской и Калининградской областей подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписали план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2018–2020 годы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, церемония состоялась в Калининграде 20 апреля.

«Отрадно, что сотрудничество между нашими регионами приобрело динамичный характер. В ноябре прошлого года мы подписали соглашение и уже успели проработать совершенно конкретные механизмы взаимодействия», — сказал перед подписанием Антон Алиханов.

Со своей стороны Михаил Ведерников поблагодарил Антона Алиханова за теплый прием псковской делегации. «Вчера был насыщенный и результативный день. Наши специалисты в области здравоохранения, культуры и туризма провели встречи с коллегами из вашего региона и проработали конкретные направления совместной работы», — отметил руководитель Псковской области.

Так, была достигнута договоренность о совместной реализации проектов в сфере туризма. Речь идет о межрегиональном экскурсионно-образовательном проекте для детей «Живые уроки» и о разработке туристического маршрута «Александр Невский. Воинская слава». Последний будет подготовлен к 800-летию со дня рождения великого князя, которое по указу президента РФ будет праздноваться в 2021 году в шести регионах России, в том числе и в Псковской области.

Кроме того, псковская делегация познакомилась с опытом реализации проектов в сфере здравоохранения. «Мы в этом году тоже включились в проект Минздрава «Бережливая поликлиника» и с удовольствием переймем ваши опыт и наработки. Также интересны ваши проекты по созданию единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи и обратной связи с пациентами с помощью мессенджеров. С учетом наличия в нашем регионе труднодоступных населенных пунктов этот опыт тоже будет для нас полезен», — сказал Михаил Ведерников и поблагодарил коллег за готовность поделиться информацией.

По инициативе врио губернатора Псковской области также будет осуществлен обмен бизнес-миссиями. Калининградские предприниматели изучат опыт работы особой экономической зоны «Моглино». «Ждем с нетерпением делегацию Калининградской области на нашей Псковской земле», — сказал Михаил Ведерников.

Помимо этого, стороны договорились об участии Псковской области в ежегодном форуме регионов-партнеров Калининградской области, который состоится 21–23 мая в Светлогорске. В рамках форума регионы поделятся наработками в приграничном сотрудничестве.

Добавим, что план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве включает порядка 50 мероприятий в различных сферах, которые направлены на расширение взаимодействия в развитии малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, культуры, спорта, туризма, образования, молодежной политики, охраны окружающей среды, СМИ и других.

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