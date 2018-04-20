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Общество

На 4 тысячи рублей оштрафован собственник теплохода «Псков» за нарушение требований пожарной безопасности

Псковская транспортная прокуратура провела проверку объектов внутреннего водного транспорта, в ходе которой выявила нарушения при зимнем отстое пассажирского теплохода «Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, на теплоходе не были размещены указатели о порядке объявления пожарной тревоги и вызова пожарной команды и отсутствовал судовой план пожаротушения.

В этой связи Псковская транспортная прокуратура в отношении собственника теплохода (индивидуального предпринимателя) возбудила дело об административном правонарушении по статье 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности на внутреннем водном транспорте). По результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 4 тысячи рублей.

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