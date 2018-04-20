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Общество

Еще одна псковская организация вышла 20 апреля на субботник

В Пскове продолжается объявленный администрацией города месячник по уборке городских территорий. Количество участников масштабной акции растет с каждым днем. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, 20 апреля порядка 15 сотрудников ООО «Алиби» навели порядок на участке склона реки Великая протяженностью более 50 метров.

По словам организатора субботника Юрия Донца, территория для уборки была выбрана целенаправленно, так как большую часть свободного времени коллеги с работы проводят на набережной реки, а отдых омрачают горы бутылок и мусора.

«Чистота города зависит от нашей осознанности, поэтому мы решили начать с себя. Ведь, тот, кто убирал улицу, будет чаще задумываться о том, чтоб не сорить в своем городе. Для участия в благоустройстве города мы подали заявку в Управление городского хозяйства. Получив лопаты, грабли, перчатки и мешки для мусора принялись за работу. На следующий год мы также планируем принять участие в наведении порядка в родном городе», - подчеркнул Юрий Донец.

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