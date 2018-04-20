0
22:14
Александр Котов: Местное самоуправление – реальный институт решения вопросов местного значения с участием граждан
21:14
Руководители Псковской и Калининградской областей подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве
20:58
В волейбол со старшеклассниками сыграли следователи и прокуроры Псковской области
20:01
«Ночной забег» стартовал в Пскове
18:00
Леонид Гелибтерман о развитии гастрономического туризма: Просто надо работать и думать
17:34
Псковская область рассчитывает получить 3 млн евро на фермерский рынок в Печорах и причал в Толбице
17:26
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс по танцам в «Dance Family»
Еще новости
Общество

Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 22 и 23 апреля

Сотрудники ГИБДД УМВД России по Пскову 22 и 23 апреля проведут массовые проверки водителей для выявления отдельных видов нарушений правил дорожного движения Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель мероприятия - выявление водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушений правил применения ремней безопасности, детских удерживающих устройств и правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Так, массовые проверки пройдут в Пскове 22 апреля с 12:00 до 12:40 от Октябрьского проспекта до улицы Вокзальной и с 16:30 до 17:00 от улицы Инженерной до улицы Труда.

23 апреля аналогичные проверки пройдут с 11:00 до 11:50 на Рижском проспекте (Телецентр) и с 13:00 до 13:40 от Рижского проспекта до улицы Киселева

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Местное самоуправление – реальный институт решения вопросов местного значения с участием граждан
20 апреля 2018
Александр Котов: Местное самоуправление – реальный институт решения вопросов местного значения с участием граждан
Руководители Псковской и Калининградской областей подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве
20 апреля 2018
Руководители Псковской и Калининградской областей подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве
В волейбол со старшеклассниками сыграли следователи и прокуроры Псковской области
20 апреля 2018
В волейбол со старшеклассниками сыграли следователи и прокуроры Псковской области
«Ночной забег» стартовал в Пскове
20 апреля 2018
«Ночной забег» стартовал в Пскове
Псковская область рассчитывает получить 3 млн евро на фермерский рынок в Печорах и причал в Толбице
20 апреля 2018
Псковская область рассчитывает получить 3 млн евро на фермерский рынок в Печорах и причал в Толбице
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс по танцам в «Dance Family»
20 апреля 2018
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс по танцам в «Dance Family» 1
«Ростелеком» в Пскове открыл два мультисервисных центра продаж и обслуживания
20 апреля 2018
«Ростелеком» в Пскове открыл два мультисервисных центра продаж и обслуживания
44-й Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 20 апреля
20 апреля 2018
44-й Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 20 апреля

Идет загрузка...