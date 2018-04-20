Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 22 и 23 апреля

21:59, 20 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники ГИБДД УМВД России по Пскову 22 и 23 апреля проведут массовые проверки водителей для выявления отдельных видов нарушений правил дорожного движения Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель мероприятия - выявление водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушений правил применения ремней безопасности, детских удерживающих устройств и правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Так, массовые проверки пройдут в Пскове 22 апреля с 12:00 до 12:40 от Октябрьского проспекта до улицы Вокзальной и с 16:30 до 17:00 от улицы Инженерной до улицы Труда.

23 апреля аналогичные проверки пройдут с 11:00 до 11:50 на Рижском проспекте (Телецентр) и с 13:00 до 13:40 от Рижского проспекта до улицы Киселева