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Общество

Александр Котов: Местное самоуправление – реальный институт решения вопросов местного значения с участием граждан

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов органов местного самоуправления Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Всероссийским днём местного самоуправления! Местное самоуправление – реальный институт решения вопросов местного значения с участием граждан. Вопросы эти, на первый взгляд, самые простые и житейские, но именно от эффективности их решения зависит качество жизни людей и доверие населения к власти всех уровней», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что приоритет в работе местной власти – диалог с людьми. «Работники органов местного самоуправления напрямую общаются с жителями городов, посёлков и деревень: вы первыми узнаёте о реальных заботах и чаяниях граждан, выслушиваете жалобы и просьбы, разбираетесь в проблемах и решаете поставленные задачи в условиях нехватки  финансовых и человеческих ресурсов. Зачастую от вас одновременно требуются навыки и знания управленца, хозяйственника, финансиста, юриста и даже психолога. Это очень ответственная и очень сложная работа», - подчеркнул спикер ПОС.

Александр Котов также поблагодарил работников местного самоуправления за достойный и честный труд, за бескорыстную любовь к родной земле и неравнодушное отношение к людям и пожелал благополучия их семьям, мира и процветания России.

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