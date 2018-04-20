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Общество

16 команд вышли в финал псковского хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ»

20 апреля в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова прошел отборочный этап хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ», по итогам которого в финал фестиваля вышли 16 команд.

Как сообщили Псковскому агентству информации в городском молодежном центре, свое мастерство показали 40 танцевальных команд. Судьи оценивали технику исполнения, синхронность, идею, музыкальность и другие критерии. По итогам отбора жюри выбрало 16 лучших коллективов, которые выступят в финале 21 апреля в 18:00 в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» (Иркутский переулок, 2).

В финале выступят следующие команды: «JFK kids», «Flowers», «Street Dance», «Компот», «ART Crew», «8 Dance Studio», «NOT BAD», «DWMD», «Flame», «F.N.J.», «FD CREW», «JFK COMMUNITY», «Cherry», «Flame», «Porkhov City Squad» и «Pskov City Breakers».

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