Противопожарный рейд прошёл в Новоржеве

22:38, 20 апреля 2018, ПАИ

20 апреля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провел профилактический рейд в Новоржеве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда были проведены профилактические беседы с гражданами на тему запрета сжигания прошлогодней травы. В жилом секторе на подведомственной территории были проведены инструктажи в области пожарной безопасности и осуществлены беседы с населением на противопожарную тематику. Кроме того, были распространены листовки на темы: «Палы травы опасны».

До граждан также доведена обстановка с пожарами в Новоржевском районе за первый квартал 2018 года, наиболее частые причины возникновения пожаров и порядок действий при обнаружении пожара.