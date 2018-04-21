День цирка празднуется в мире 21 апреля

09:49, 21 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 21 апреля, отмечается Международный день цирка (World Circus Day). Как пишет сalend.ru, инициаторами учреждения праздника выступили в 2009 году Европейская цирковая ассоциация (European Circus Assotiation) и Всемирная федерация цирка (Federation Mondiale Du Cirque), действующая под патронажем принцессы Монако Стефании. Тогда Президент Европейской цирковой ассоциации, в которую на сегодняшний день входит 21 цирк, Урс Пилс и принцесса Стефания предложили всем циркам поддержать инициативу ежегодного празднования Международного дня цирка, который впервые отмечался в 2010 году и с тех пор стал ежегодным для многих стран.

Всемирная федерация цирка, штаб-квартира которой расположена в Монте-Карло, была основана в 2008 году с целью содействия развитию циркового искусства и культуры во всем мире. Именно она и стала инициатором праздника, посвященного цирку, – 19 апреля 2008 года (в третью субботу апреля) впервые был проведен Европейский день цирка, и эту традицию и решено было продолжить при учреждении уже всемирного праздника – Международного дня цирка. В настоящее время прорабатывается вопрос с ЮНЕСКО по поводу внесения данного праздника в перечень ежегодно отмечаемых дат.

В праздновании первого Международного дня цирка, в 2010 году, приняли участие более 25 стран, в том числе и Россия.

Цирк считается одним из древнейших видов искусства, поскольку упоминание о всевозможных выступлениях акробатов, жонглёров, наездников, клоунов относят еще ко временам Древнего Мира. В современном своём виде цирк появился лишь в конце XVIII века. А его основателем считается английский наездник Филип Астлей, который опытным путём установил, что для лошадей наиболее удобно в полном галопе бежать и выполнять трюки по кругу диаметром 13 метров. Сегодня такой диаметр арены соблюдается практически во всех цирках мира. Будучи умелым наездником, Астлей показывал на арене различные трюки на лошадях, а позже на манеж вышли уже и другие артисты – акробаты, жонглеры, канатоходцы, клоуны, дрессировщики.

С середины XIX века количество цирковых жанров увеличивалось, и расширялись технические возможности представлений и номеров. Например, после введения страховочной сетки в номерах воздушной гимнастики появилась возможность усложнения трюков.

В России цирк в современном его понимании появился значительно позже, чем в Европе. Старейшим цирковым стационаром считается цирк Гаэтано Чинизелли в Санкт-Петербурге, открытый в 1877 году, который и сегодня функционирует. А вот создателями Русского национального цирка считаются братья Никитины, которые, дав первое представление «Русского цирка братьев Никитиных» в Пензе, впоследствии открыли целую сеть добротных цирков в ряде российских городов.