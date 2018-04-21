Михаил Ведерников поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником

10:56, 21 апреля 2018, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил с отмечаемым сегодня, 21 апреля, профессиональным праздником работников органов местного самоуправления.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, руководитель региона отметил, что институт местного самоуправления играет особую роль в сохранении и развитии гражданского общества, это важнейший инструмент в организации комфортной и достойной жизни, в создании условий для коммуникации органов власти всех уровней с жителями деревень, поселков, районов и городов.

«Сотрудники органов местного самоуправления лучше всех чувствуют самые наболевшие вопросы, ведь это первая инстанция, куда обращаются люди при возникновении проблем и трудностей. Именно на местном уровне приходится решать вопросы по улучшению качества дорог, обеспечению населения коммунальными услугами, наведению чистоты и порядка во дворах и на улицах», - сказал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что от эффективности работы местного самоуправления во многом зависит качество жизни населения страны — и на этом пути приходится сталкиваться с множеством вызовов, которые для большинства остаются «за кадром». «Иногда за очень скромную зарплату работники местного самоуправления обеспечивают работу всей необходимой инфраструктуры, но не так часто слышат слова благодарности, как того заслуживают», - добавил руководитель региона.

По его словам, в Псковской области в муниципальных органах власти трудятся тысячи людей, в регионе существуют более 200 муниципальных образований. «Обеспечивать постоянную работу нужно везде: от самых труднодоступных малых населенных пунктов до крупных городов», - отметил врио губернатора.

«И сегодня я хочу сказать слова искренней благодарности всем вам за благородный и тяжелый труд, за неравнодушное отношение к нуждам жителей нашей области и за ответственность при решении профессиональных задач. С праздником вас! Желаю удачи, сил и терпения в ваших трудах на благо жителей Псковской области», - заключил Михаил Ведерников.