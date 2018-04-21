Пьяного водителя-рецидивиста задержали полицейские в Островском районе

11:27, 21 апреля 2018, ПАИ

Ночью 20 апреля в Островском районе на дороге Остров - Вышгородок полицейские остановили автомашину ВАЗ. Легковушкой управлял 44-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что мужчина ранее уже подвергался наказанию за нетрезвое вождение. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.