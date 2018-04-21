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Общество

Псковэнерго работает в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в Псковской области – усилением ветра до 18 метров в секунду филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения в регионе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, с 8:00 21 апреля в «Псковэнерго» действует режим повышенной готовности.

В энергокомпании осуществляется непрерывный мониторинг фактических метеоусловий.

Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники электроснабжения, спецтехника, аварийный запас.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

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