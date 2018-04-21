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140 псковичей приняли участие в «Ночном забеге»

Порядка 140 человек приняли участие в «Ночном забеге», который состоялся в Пскове вечером 20 апреля. На старт также вышли заместитель врио губернатора Псковской области Николай Цветков и председатель Государственного комитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин, сообщил Псковскому агентству информации координатор регионального проекта «ПроРФ» Александр Бабич. 

Участники пробежали 3 километра по набережным Пскова. «Все участники остались довольны мероприятием. Все добежали до финиша,  зарядились положительными эмоциями», - отметил Александр Бабич.

По его словам, среди тех, кто принял участие в забеге, было довольно много детей и  подростков.  «Очень важно, что молодое поколение выбирает спорт, берёт пример здорового образа жизни», - подчеркнул организатор.

Он добавил, что «Ночной забег» - это альтернатива. «Мы предлагаем альтернативу людям: можно побегать, а можно пойти в бар», - пояснил Александр Бабич.

Он также рассказал, что в дальнейшем есть планы повторить мероприятие, но сделать его уже действительно ночным и  провести его в форме соревнования.

Фоторепортаж с забега смотрите здесь >>>

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