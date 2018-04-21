140 псковичей приняли участие в «Ночном забеге»

12:15, 21 апреля 2018, ПАИ

Порядка 140 человек приняли участие в «Ночном забеге», который состоялся в Пскове вечером 20 апреля. На старт также вышли заместитель врио губернатора Псковской области Николай Цветков и председатель Государственного комитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин, сообщил Псковскому агентству информации координатор регионального проекта «ПроРФ» Александр Бабич.

Участники пробежали 3 километра по набережным Пскова. «Все участники остались довольны мероприятием. Все добежали до финиша, зарядились положительными эмоциями», - отметил Александр Бабич.

По его словам, среди тех, кто принял участие в забеге, было довольно много детей и подростков. «Очень важно, что молодое поколение выбирает спорт, берёт пример здорового образа жизни», - подчеркнул организатор.

Он добавил, что «Ночной забег» - это альтернатива. «Мы предлагаем альтернативу людям: можно побегать, а можно пойти в бар», - пояснил Александр Бабич.

Он также рассказал, что в дальнейшем есть планы повторить мероприятие, но сделать его уже действительно ночным и провести его в форме соревнования.

Фоторепортаж с забега смотрите здесь >>>