Нетрезвый пскович устроил стрельбу в кафе на улице Николая Васильева

12:25, 21 апреля 2018, ПАИ

20 апреля около 20:00 нетрезвый мужчина выстрелил в потолок кафе на улице Николая Васильева в Пскове из пневматического пистолета. Также он выражался грубой нецензурной бранью в адрес работников и посетителей заведения, сообщили Псковскому агентству информации в Отделе Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сигнал «Тревога» из кафе. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 46-летнего псковича.

Для привлечения к административной ответственности, гражданин передан сотрудникам полиции.