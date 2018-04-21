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Нетрезвый пскович устроил стрельбу в кафе на улице Николая Васильева

20 апреля около 20:00 нетрезвый мужчина выстрелил в потолок кафе на улице Николая Васильева в Пскове из пневматического пистолета. Также он выражался грубой нецензурной бранью в адрес работников и посетителей заведения, сообщили Псковскому агентству информации в Отделе Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сигнал «Тревога» из кафе.   Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 46-летнего псковича.

Для привлечения к административной ответственности, гражданин передан сотрудникам полиции.

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