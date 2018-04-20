Псковская театральная мастерская «Гвозди» участвует в фестивале «Арлекин»

12:43, 21 апреля 2018, ПАИ

Детская театральная мастерская «Гвозди», работающая в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина участвует в XV всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин» в Санкт-Петербурге. Сегодня, 21 апреля, в рамках лаборатории «Маленькая ремарка» ученики старшей группы мастерской представили зрителю спектакль «Дыня» по пьесе Керен Климовски в постановке Евгении Львовой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«Маленькая ремарка» - это конкурс новой драматургии для детей, проводимый Независимым содружеством профессионалов в области театрального искусства и драматургии. Конкурс проводится в целях поиска и выявления талантливых русскоязычных драматургов Российской Федерации и зарубежья, отбора их лучших произведений, помощи проявившим себя авторам в продвижении их драматургии, коммуникации авторов и региональных театров, содействия творческому росту и известности авторов.

Пьеса «Дыня» Керен Климовски была впервые представлена в рамках «Театра Читок» в Москве в 2011 году. В 2015 году пьеса была опубликована в сборнике СТД «Новые пьесы для детей и подростков».

«Дыня» режиссера Евгении Львовой – это первый и единственный спектакль, поставленный по этой пьесе. В спектакле рассказывается о девочке-подростке, которая пытается разобраться в своих отношениях с родителями и с собственным детством.

«Спектакль уникален тем, что помимо учеников мастерской, в нем принимают участие их родители, выступая наравне с юными актерами», - отметили в пресс-службе дирекции.

Режиссер Евгения Львова уверена, что подростки сегодня оказываются за пределами внимания профессионального театра. Между тем, спектакль, затрагивающий проблемы, актуальные для подростов, даёт хороший повод и создаёт условия для открытого диалога подростков с их родителями и педагогами.

Напомним, что мастерская «Гвозди» действует с 2015 года. В репертуаре мастерской уже 4 спектакля. Многие спектакли сопровождаются обсуждением со зрителем.

Новый спектакль «Дыня» псковский зритель сможет увидеть на малой сцене Псковского театра драмы 28 апреля.