День встречи солнца и месяца наступил по народному календарю

13:10, 21 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 21 апреля, но народному календарю наступил Родион Ледолом. Как пишет сalend.ru, в этот день церковь поминает святого Иродиона — апостола от семидесяти. Согласно преданию, он был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.

В народе святой Родион (Иродион) известен под именем Ледолома, потому что в это время активно ломается и тает лед. За ним наблюдают и делают определенные прогнозы на будущее. Например, считается, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.

Говорили также, что в этот день солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое на запад, — и больше не видятся до самой весны. Встречаясь на Родионов день, солнце и месяц рассказывают друг другу новости, а бывает, что и ссорятся.

Если встреча получится «доброй», то есть с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует плохое лето.

В этот день можно было начинать пахоту. Так и говорили: «Родион воды принес, ставь соху перепахать овес». Крестьяне знали: «В пашне огрехи — в кармане прорехи»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать»; «Не потрудиться — так и хлебу не уродиться»; «Пахать да боронить — часочка не говорить»; «Хоть грязь топчи — а овес мечи». По поводу того, когда нужно сеять овес, существовали разные приметы. Считалось, что приступать к севу нужно тогда, когда кричит лягушка, либо когда кроты начинают выходить из нор, либо когда распускаются листья на березе и дубе. Посев овса продолжался до тех пор, пока цвели яблони и груши.

Именины сегодня празднуют Иван, Мария, Родион, Сергей.