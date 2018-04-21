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Общество

Новых достижений во имя процветания России пожелали работникам местного самоуправления руководители Пскова

Глава Пскова Николай Цецерский и глава администрации города Николай Братчиков поздравили с праздником работников местного самоуправления.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, градоначальники отметили, что местное самоуправление - это наиболее приближенное к людям звено власти, на которое сегодня возложена большая ответственность за социально-экономическое развитие территорий и благополучие жителей. «Нет более почетной и трудной профессии, чем служить людям, среди которых живешь. Наша общая цель - работать для псковичей и в их интересах, в формате открытого диалога решать насущные вопросы», -  подчеркнули руководители Пскова.

«От профессиональных, личностных, моральных качеств работников вашего коллектива, их грамотных решений и верности избранному делу во многом зависит эффективность и развитие местного самоуправления и будущее нашей страны. Примите слова искренней благодарности за добросовестный труд и взаимодействие на благо города», - сказано в поздравлении.

Иван Цецерский и Александр Братчиков пожелали работникам местного самоуправления   крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии, повышения профессионального мастерства, настойчивости в работе, мудрости в принятии решений, новых достижений во имя процветания России. 

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