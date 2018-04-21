Мужчину с пакетом наркотика поймали росгвардейцы в Пскове

14:24, 21 апреля 2018, ПАИ

В Пскове на Завеличье сотрудники ОМОН задержали трёх мужчин с признаками наркотического опьянения. У одного из них обнаружен и изъят полимерный пакет с неизвестным веществом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Задержание было произведено в ходе совместных с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД оперативно-профилактических мероприятий.

Экспертиза установила, что в изъятом пакете находилось синтетическое наркотическое средство в крупном размере.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.