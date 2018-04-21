0
13:46
Умерла актриса Нина Дорошина
13:28
Новых достижений во имя процветания России пожелали работникам местного самоуправления руководители Пскова
11:19
«Ледовое побоище» сегодня состоится на берегу Чудского озера
10:59
«Ночной забег» в Пскове
10:56
Михаил Ведерников поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником
10:44
Начался Праздник псковского пирога
22:14
Александр Котов: Местное самоуправление – реальный институт решения вопросов местного значения с участием граждан
Еще новости
  • Коротко
Общество

Тест по истории Великой Отечественной войны написали жители Псковской области

Тест по истории Великой Отечественной войны 21 апреля написали жители Псковской области. Координатором его проведения в третий раз выступил Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Собрания, в Пскове и Псковском районе, в Великих Луках, Невеле, Красногородске, Палкино, Печорах, Стругах Красных, Опочке и Острове жители имели возможность ответить на вопросы теста письменно на бланках. Часть муниципалитетов пошла по другому пути – в школьных классах, оборудованных компьютерами, любители истории отвечали онлайн.

Письменное тестирование началось одновременно – в 11:00 участники получили бланки и приступили к работе. На 30 вопросов, составленных учёными Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, было отведено 40 минут.

Вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко в этом году отвечал на вопросы теста в псковской школе №47. В день проведения Всероссийской акции члены Молодёжного парламента организовали форум для старшеклассников «Я-ГражДА!нин» и пригласили в качестве гостя своего куратора.

«В третий раз участвую в акции, и каждый раз после завершения хочется найти книги, справочную литературу о событиях, положенных в основу вопросов – почитать, получить дополнительную информацию. Мне кажется, это и есть основная цель тестирования: увлечь, вызвать исследовательский интерес», - поделился Виктор Остренко.

По его словам, часть вопросов составлена таким образом, что додуматься до правильного ответа можно, рассуждая логически. Отдельные пункты требуют энциклопедических данных и рассчитаны на эрудитов.

Председатель Молодёжного парламента Денис Матвеев отметил в тесте этого года особенность. «В самих вопросах стало больше информации, больше подробностей конкретного исторического факта. А ещё впервые упоминаются события современности, связанные с Великой Отечественной войной», - рассказал Денис Матвеев.

В школе №47 тестирование продолжилось форумом для старшеклассников «Я-ГражДА!нин». Пять площадок предлагали школьникам темы для дискуссий по истории, современности, молодёжной политике.

Виктор Остренко посетил дебаты «Георгиевская лента: ЗА и ПРОТИВ». «Интересно было послушать аргументы, которые приводили старшеклассники. Они были активны и очень убедительны. В итоге следил за дебатами до конца, а по завершении и сам поделился пониманием, почему эта общественная инициатива порой вызывает негатив. Считаю, что мероприятие удалось. Хорошая возможность для общения на актуальные темы, не только связанные с периодом Великой Отечественной войны, но и напрямую касающиеся сегодняшних дней. Я бы поставил организаторам пять с плюсом», - рассказал вице-спикер.

Денис Матвеев выступил модератором на площадке «Псков – перспективы и возможности». «Мы говорили с участниками о том, что должно быть сделано в городе, чтобы у нынешнего поколения школьников было больше возможностей развиваться. Хочу, могу, надо, есть – заданные четыре направления сами ребята должны были наполнить конкретными предложениями. Важно было, чтобы они сами рассказали, о чём мечтают, что уже сегодня помогает двигаться вперёд», - поделился впечатлениями председатель Молодёжного парламента.

Собранная информация, по словам Дениса Матвеева, будет обобщена: «Мы попробуем донести до органов власти, до тех, в чьей компетенции находятся вопросы развития муниципалитетов, ожидания современных школьников. Например, сегодня не раз упоминались возможности, которые появились с открытием «Простории». Это направление, в котором нужно двигаться и дальше».

Напомним, тестирование на знание истории Великой Отечественной войны продолжается – ответить на вопросы можно онлайн на сайте кдгр.рф до конца суток. Акция в третий раз проходит в регионе в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией» Молодёжного парламента при Государственной Думе. Как и прежде, координатором её проведения в Пскове и в муниципальных образованиях области выступает Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Участие в тестировании анонимно и бесплатно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Умерла актриса Нина Дорошина
21 апреля 2018
Умерла актриса Нина Дорошина
Новых достижений во имя процветания России пожелали работникам местного самоуправления руководители Пскова
21 апреля 2018
Новых достижений во имя процветания России пожелали работникам местного самоуправления руководители Пскова
«Ледовое побоище» сегодня состоится на берегу Чудского озера
21 апреля 2018
«Ледовое побоище» сегодня состоится на берегу Чудского озера
«Ночной забег» в Пскове
21 апреля 2018
«Ночной забег» в Пскове
Михаил Ведерников поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником
21 апреля 2018
Михаил Ведерников поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником
Начался Праздник псковского пирога
21 апреля 2018
Начался Праздник псковского пирога 1
Александр Котов: Местное самоуправление – реальный институт решения вопросов местного значения с участием граждан
20 апреля 2018
Александр Котов: Местное самоуправление – реальный институт решения вопросов местного значения с участием граждан
Руководители Псковской и Калининградской областей подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве
20 апреля 2018
Руководители Псковской и Калининградской областей подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве

Идет загрузка...