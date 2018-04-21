Тест по истории Великой Отечественной войны написали жители Псковской области

15:17, 21 апреля 2018, ПАИ

Тест по истории Великой Отечественной войны 21 апреля написали жители Псковской области. Координатором его проведения в третий раз выступил Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Собрания, в Пскове и Псковском районе, в Великих Луках, Невеле, Красногородске, Палкино, Печорах, Стругах Красных, Опочке и Острове жители имели возможность ответить на вопросы теста письменно на бланках. Часть муниципалитетов пошла по другому пути – в школьных классах, оборудованных компьютерами, любители истории отвечали онлайн.

Письменное тестирование началось одновременно – в 11:00 участники получили бланки и приступили к работе. На 30 вопросов, составленных учёными Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, было отведено 40 минут.

Вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко в этом году отвечал на вопросы теста в псковской школе №47. В день проведения Всероссийской акции члены Молодёжного парламента организовали форум для старшеклассников «Я-ГражДА!нин» и пригласили в качестве гостя своего куратора.

«В третий раз участвую в акции, и каждый раз после завершения хочется найти книги, справочную литературу о событиях, положенных в основу вопросов – почитать, получить дополнительную информацию. Мне кажется, это и есть основная цель тестирования: увлечь, вызвать исследовательский интерес», - поделился Виктор Остренко.

По его словам, часть вопросов составлена таким образом, что додуматься до правильного ответа можно, рассуждая логически. Отдельные пункты требуют энциклопедических данных и рассчитаны на эрудитов.

Председатель Молодёжного парламента Денис Матвеев отметил в тесте этого года особенность. «В самих вопросах стало больше информации, больше подробностей конкретного исторического факта. А ещё впервые упоминаются события современности, связанные с Великой Отечественной войной», - рассказал Денис Матвеев.

В школе №47 тестирование продолжилось форумом для старшеклассников «Я-ГражДА!нин». Пять площадок предлагали школьникам темы для дискуссий по истории, современности, молодёжной политике.

Виктор Остренко посетил дебаты «Георгиевская лента: ЗА и ПРОТИВ». «Интересно было послушать аргументы, которые приводили старшеклассники. Они были активны и очень убедительны. В итоге следил за дебатами до конца, а по завершении и сам поделился пониманием, почему эта общественная инициатива порой вызывает негатив. Считаю, что мероприятие удалось. Хорошая возможность для общения на актуальные темы, не только связанные с периодом Великой Отечественной войны, но и напрямую касающиеся сегодняшних дней. Я бы поставил организаторам пять с плюсом», - рассказал вице-спикер.

Денис Матвеев выступил модератором на площадке «Псков – перспективы и возможности». «Мы говорили с участниками о том, что должно быть сделано в городе, чтобы у нынешнего поколения школьников было больше возможностей развиваться. Хочу, могу, надо, есть – заданные четыре направления сами ребята должны были наполнить конкретными предложениями. Важно было, чтобы они сами рассказали, о чём мечтают, что уже сегодня помогает двигаться вперёд», - поделился впечатлениями председатель Молодёжного парламента.

Собранная информация, по словам Дениса Матвеева, будет обобщена: «Мы попробуем донести до органов власти, до тех, в чьей компетенции находятся вопросы развития муниципалитетов, ожидания современных школьников. Например, сегодня не раз упоминались возможности, которые появились с открытием «Простории». Это направление, в котором нужно двигаться и дальше».

Напомним, тестирование на знание истории Великой Отечественной войны продолжается – ответить на вопросы можно онлайн на сайте кдгр.рф до конца суток. Акция в третий раз проходит в регионе в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией» Молодёжного парламента при Государственной Думе. Как и прежде, координатором её проведения в Пскове и в муниципальных образованиях области выступает Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Участие в тестировании анонимно и бесплатно.