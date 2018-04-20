0
18:00
Леонид Гелибтерман о развитии гастрономического туризма: Просто надо работать и думать
09:34
Белорусское мясо на 1,2 миллиона рублей не пропустили в Россию псковские пограничники
17:39
Заманить пряником: ПАИ-live с Анастасией Ивановой (ВИДЕО)
12:18
Более 15 млн рублей заработал МФЦ в бюджет Псковской области в первом квартале 2018 года
21:17
В России уничтожили в 2,5 раза больше санкционных товаров в 2017 году
09:46
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
09:54
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
Еще новости
Экономика

Названы регионы с напряжённой ситуацией на рынке труда

Министерство труда представило список регионов России с напряжённой ситуацией на рынке труда. В него вошли 20 субъектов Федерации. Перечень опубликован на  портале проектов нормативных правовых актов.

В списке оказались республики Карелия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Алтай, Бурятия,  Тыва, Марий Эл, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия — Алания, Курганская область,  Алтайский край, Забайкальский край, Иркутская, Кемеровская, Еврейская автономная и Томская области.

Перечень регионов с напряжённой ситуацией на рынке труда составляется ежегодно на  основании данных Росстата. В него включаются те регионы, где показатель напряженности на рынке труда превышает данные по стране более чем в полтора раза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Белорусское мясо на 1,2 миллиона рублей не пропустили в Россию псковские пограничники
20 апреля 2018
Белорусское мясо на 1,2 миллиона рублей не пропустили в Россию псковские пограничники
Заманить пряником: ПАИ-live с Анастасией Ивановой (ВИДЕО)
19 апреля 2018
Заманить пряником: ПАИ-live с Анастасией Ивановой (ВИДЕО)
Более 15 млн рублей заработал МФЦ в бюджет Псковской области в первом квартале 2018 года
19 апреля 2018
Более 15 млн рублей заработал МФЦ в бюджет Псковской области в первом квартале 2018 года
В России уничтожили в 2,5 раза больше санкционных товаров в 2017 году
17 апреля 2018
В России уничтожили в 2,5 раза больше санкционных товаров в 2017 году
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
17 апреля 2018
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
14 апреля 2018
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
Псковская область вошла в шестерку субъектов РФ с наибольшими темпами роста по производству сельхозпродукции
11 апреля 2018
Псковская область вошла в шестерку субъектов РФ с наибольшими темпами роста по производству сельхозпродукции
Дмитрий Медведев доложил президенту РФ о стабильной экономической ситуации в стране
10 апреля 2018
Дмитрий Медведев доложил президенту РФ о стабильной экономической ситуации в стране 2

Идет загрузка...