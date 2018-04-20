Названы регионы с напряжённой ситуацией на рынке труда
Министерство труда представило список регионов России с напряжённой ситуацией на рынке труда. В него вошли 20 субъектов Федерации. Перечень опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В списке оказались республики Карелия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Алтай, Бурятия, Тыва, Марий Эл, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия — Алания, Курганская область, Алтайский край, Забайкальский край, Иркутская, Кемеровская, Еврейская автономная и Томская области.
Перечень регионов с напряжённой ситуацией на рынке труда составляется ежегодно на основании данных Росстата. В него включаются те регионы, где показатель напряженности на рынке труда превышает данные по стране более чем в полтора раза.