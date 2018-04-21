Псковичка заняла первое место на конференции Культурно-историческое наследие Северо-Запада России

16:44, 21 апреля 2018, ПАИ

Учащаяся Псковской областной школы для одаренных детей «Камертон» Ольга Зинина наняла первое место на студенческой научно-практической конференции с международным участием «Культурно-историческое наследие Северо-Западного региона России» в Российском колледже традиционной культуры в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, на конференции были представлены собственные студенческие исследования, проведенные под руководством преподавателей по выбранному направлению.

Работа конференции проводилась по секциям разной тематической направленности. Ольга Зимина выступала в историко-этнографической секции.

Руководителем ее исследования, посвященного традициям росписи по дереву, бытовавшим на Русском севере, стал преподаватель художественных дисциплин Константин Зинин.

По решению жюри, исследовательская работа псковички была удостоена первого места в секции. «Ольга намерена и в дальнейшем разрабатывать эту тему и исследовать традиции росписи по дереву своего региона», - отметили в колледже.