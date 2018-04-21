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Общество

Псковичи продолжают уборку города

Сегодня, 21 апреля, в Пскове прошли пять организованных субботников. Жители города убираются на своих территориях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Более ста жителей и работников УО «Городская управляющая компания» вышли убирать территорию вдоль Ленинградского шоссе и Военного городка-3. «Призыв навести порядок там, где живем, мы бросили жителям домов №№ 96, 98, 102, 119, 120, 123, - рассказала руководитель инициативной группы. - Погода планов не испортила, вышли помогать взрослым даже детки. Зато теперь глаз радуется. Хотелось бы, конечно, чтобы все, кто способен держать в руках грабли и лопату, выходили убираться там, где проживают. Будем надеяться, что на следующий год выйдет не восьмая часть жильцов, а гораздо больше...».

Порядка 15 человек убирали участок улицы Розы Люксембург от дома №5 до дома №11 по Ольгинской набережной. По словам депутата округа №6 Александра Баева, теперь важно сохранить порядок.

Территорию, прилегающую к своим объектам и часть городской, приводили в порядок сотрудники ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России. Жители дома №62 по улице Инженерной также навели порядок в своем дворе. Все субботники прошли в первой половине дня.

В 13:00 к уборке территории вокруг своих домов приступили жители улицы Луговая. Они успели навести порядок и уложить мусор в мешки до дождя и усиливающихся порывов ветра.

Управление городского хозяйства снабдило всех участников субботников необходимым инструментарием и мешками для сбора мусора и организовало также его вывоз.

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