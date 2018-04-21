Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в ДТП
Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в ДТП в Архипо-Осиповке (Краснодарский край). Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России.
24-летнюю спортсменку сбил выехавший на встречную полосу автомобиль. Управлял машиной 17-летний подросток без водительских прав. Отмечается, что велогонщицу пытались реанимировать, но она скончалась на месте.
В Архипо-Осиповке Лидия Плужникова находилась на самоподготовке после завершившегося там 11 апреля сбора российских велогонщиков.
Федерация велосипедного спорта России будет участвовать в расследовании ДТП, заявил её президент Вячеслав Екимов.