Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в ДТП

17:27, 21 апреля 2018, ПАИ

Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в ДТП в Архипо-Осиповке (Краснодарский край). Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России.

24-летнюю спортсменку сбил выехавший на встречную полосу автомобиль. Управлял машиной 17-летний подросток без водительских прав. Отмечается, что велогонщицу пытались реанимировать, но она скончалась на месте.

В Архипо-Осиповке Лидия Плужникова находилась на самоподготовке после завершившегося там 11 апреля сбора российских велогонщиков.

Федерация велосипедного спорта России будет участвовать в расследовании ДТП, заявил её президент Вячеслав Екимов.