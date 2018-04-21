В интернете появились фейковые сообщества Роскомнадзора

17:55, 21 апреля 2018, ПАИ

Роскомнадзор предупреждает о распространении в интернете фейковых сообществ, где предоставляется информация якобы от имени ведомства по вопросам блокировки интернет-ресурсов.

«На различных ресурсах в интернете появились фейковые «горячие линии» Роскомнадзора для направления информации о возможных блокировках интернет-ресурсов <…>. При этом используется логотип и стиль оформления Федеральной службы», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора.

Отмечается, что у ведомства есть только два официальных адреса: Hotlinerkn@rkn.gov.ru и Hotlinerkn@yandex.ru. К остальным «горячим линиям» Роскомнадзор отношения не имеет.