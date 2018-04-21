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Общество

В интернете появились фейковые сообщества Роскомнадзора

Роскомнадзор предупреждает о распространении в интернете фейковых сообществ, где предоставляется информация якобы от имени ведомства по вопросам блокировки интернет-ресурсов.

«На различных ресурсах в интернете появились фейковые «горячие линии» Роскомнадзора для направления информации о возможных блокировках интернет-ресурсов <…>. При этом используется логотип и стиль оформления Федеральной службы», — сообщили  «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора.

Отмечается, что у ведомства есть только два официальных адреса: Hotlinerkn@rkn.gov.ru  и Hotlinerkn@yandex.ru.  К остальным «горячим линиям» Роскомнадзор отношения не имеет.

 

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