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Несколько человек пострадали в Москве из-за непогоды

Несколько человек пострадали в Москве из-за непогоды. «Интерфакс» сообщает о пяти раненных, которые госпитализированы.

Известно, что три человека пострадали после падения дерева на Сумской улице, на одного человека на Амурской улице упал рекламный щит, двое получили травмы в результате срыва крыши в Пестовском переулке.

На МКАДе на автомобиль упало дерево, в Строгинской пойме ветром перевернуло парусник, находившегося в воде человека вытащили на берег спасатели.

Отметим, что в Псковской области также сегодня объявлено штормовое предупреждение. При усилении ветра на улице Толстого упало дерево, а на парковке у ТРК «Акваполис» упавшая рекламная конструкция повредила несколько машин.

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