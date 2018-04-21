Новый контрацептив для мужчин придумали американские учёные

18:24, 21 апреля 2018, ПАИ

Американские исследователи предложили использовать соединение ЕР055 в качестве контрацептива для мужчин. Это соединение связывает определенный тип белка на поверхности мужских половых клеток, что ограничивает подвижность сперматозоидов и, соответственно, снижает вероятность зачатия, пишут российские СМИ со ссылкой на Science Daily.

Действие соединения ЕР055 испытали на животных. У макака-резуса половые клетки утратили подвижность через 30 часов после инъекции. Препарат перестал действовать через 18 дней и не вызвал никаких побочных эффектов.

Отмечается, что до того, когда этот препарат смогут использовать люди, должны пройти длительные испытания. Кроме того, необходимо решить, каким образом данный препарат изготовить в форме таблеток для удобства применения.