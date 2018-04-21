До 12 градусов тепла ожидается 22 апреля в Псковской области

18:35, 21 апреля 2018, ПАИ

22 апреля в Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем - от +7 до +12. Ветер будет дуть северо-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка – в норме.