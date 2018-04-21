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Общество

Петербург, Уфа, Краснодар, Казань и Ростов могут попасть в программу жилищной реновации

Санкт-Петербург, Уфу, Краснодар, Казань и Ростов вошли в число городов, которые могут войти в программу реновации.  Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень, пишет РИА Новости.

«Для крупных городов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков не исключено частичное использование механизмов реновации, схожих с Москвой», — отметил Михаил Мень.

Ранее он заявлял, что расселение аварийного жилья должно проходить с применением регионального софинансирования, при этом в крупных городах должны быть задействованы рыночные механизмы по аналогии с Москвой.

Программа реновации предполагает снос устаревшего жилья. В Москве оста стартовала в 2017 году.  К 2032 году за счет города планируется построить не менее 30 миллионов квадратных метров жилья.

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