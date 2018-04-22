Международный день Матери-Земли отмечают сегодня

09:00, 22 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 22 апреля, отмечается глобальный праздник — Международный день Матери-Земли, пишет calend.ru. Он был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году и празднуется в этот день, начиная с 2010 года.

Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Мигель д'Эското Брокман заявил, что провозглашение в резолюции этого Международного дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь, а также подтверждением обязательств, принятых на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Поэтому для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и планетой Земля.



В резолюции также говорится, что термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах, и он отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком. Предлагая всем государствам-членам ООН, международным и неправительственным организациям отмечать «Международный день Матери-Земли», Генеральная Ассамблея обращает внимание на то, что этот праздник уже ежегодно отмечается во многих странах. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды, и дает возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты.



В России традиционно Международный день Земли считается днем общественных организаций, которые проводят в этот день различные экологические мероприятия и акции. В этот день все желающие могут принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц.