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Общество

Ученые создали технологию выявления рака на ранних стадиях

Ученые из Швейцарии создали биомедицинскую татуировку, которая способна указывать на развитие онкологических заболеваний в организме на начальных стадиях, пишет газета «Известия» со ссылкой на Science Translational Medicine.

Принцип работы изобретенной новинки учеными из Базельского университета из Швейцарской высшей технической школы Цюриха состоит в том, что сенсор на коже выявляет в организме человека гиперкальциемию, которая является сигналом наличия опухоли.

Как пишет издание, в случае превышения уровня кальция в крови вырабатывается меланин, из-за которого татуировка начинает темнеть, и, по мнению ученых, в этом случае необходимо будет обратиться к врачам.

Указывается, что исследование проводилось на свиньях, поскольку ДНК этих животных максимально схожа с человеческой, а также на крысах, у которых опухоли были в кишечнике и молочной железе. При этом симптомов болезни не наблюдалось в течение 38 дней. Татуировка смогла зафиксировать выработку меланина и указала на патологию.

Специалисты отметили, что эту технологию можно использовать для слежения за эффективностью лечения онкобольных и выявления не только рака, но и других болезней, для которых характерен высокий уровень кальция в крови.

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