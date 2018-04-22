Массовые проверки водителей проведут сегодня сотрудники ГИБДД в Пскове

09:52, 22 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 22 апреля, сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову проведут массовые проверки водителей для выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сегодня сотрудники ГИБДД будут проверять водителей с 12:00 до 12:40 на Октябрьском проспекте в районе улицы Вокзальная, а затем с 16:30 до 17:00 на улице Инженерной в районе улицы Труда.

Напомним, завтра дорожная полиция с 11:00 до 11:50 будет находиться на Рижском проспекте в районе Телецентра, а с 13:00 до 13:40 – на Рижском проспекте в районе улицы Киселева.

Как отметили в пресс-службе, основные цели мероприятия – это выявление фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушений правил применения ремней безопасности, детских удерживающих устройств и правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.