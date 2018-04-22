Утратившую родственную связь псковичку продолжает разыскивать полиция

10:16, 22 апреля 2018, ПАИ

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову продолжает розыск 36-летней псковички Татьяны Михайловой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утратившая с февраля 2016 года родственную связь родилась в Пскове, была зарегистрирована в доме по улице Стахановской. По месту регистрации не проживает, и до настоящего времени ее местонахождение не установили.

Татьяна Михайлова худощавого телосложения, ростом около 160 сантиметров и карими глазами. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет. Была одета в черную куртку, джинсы и кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Пресс-служба просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.