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Общество

Утратившую родственную связь псковичку продолжает разыскивать полиция

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову продолжает розыск 36-летней псковички Татьяны Михайловой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утратившая с февраля 2016 года родственную связь родилась в Пскове, была зарегистрирована в доме по улице Стахановской. По  месту регистрации не проживает, и до настоящего времени ее местонахождение не установили.

Татьяна Михайлова худощавого телосложения, ростом около 160 сантиметров и карими глазами. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет. Была одета в черную куртку, джинсы и кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Пресс-служба просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, обратиться  в ближайший отдел полиции или  позвонить по телефону  02.

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